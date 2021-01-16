Минфин США одобрил выплату $12 млрд 12 пострадавшим из-за пандемии крупным авиакомпаниям

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Министерство финансов США одобрило выплату $12 млрд 12 крупным американским авиаперевозчикам, столкнувшимся с финансовыми потерями в связи с пандемией. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении ведомства.

"Сегодня министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что Министерство финансов США одобрило выделение более $12 млрд крупным пассажирским авиаперевозчикам на выплату заработной платы и поддержку работников авиационной отрасли", - отмечается в сообщении.

Речь идет о таких авиаперевозчиках, как Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Republic Airways, SkyWest Airlines, Southwest Airlines, Spirit Airlines и United Airlines. "Вместе эти авиакомпании обеспечивают почти 95% авиаперевозок США", - уточнили в финансовом ведомстве. Средства пойдут на поддержку сотен тысяч сотрудников авиакомпаний.

Кроме того, в рамках утвержденной ранее программы Минфин должен одобрить выделение еще $4 млрд другим авиакомпаниям.

В конце декабря прошлого года американский лидер Дональд Трамп одобрил бюджет на 2021 финансовый год (начался 1 октября в стране) общим объемом до $2,3 трлн, включающий в себя пакет мер стимулирования экономики почти на $900 млрд в связи с пандемией. Он предусматривает содействие представителям авиационной отрасли страны, которые были вынуждены уволить или отправить в неоплачиваемый отпуск часть своих сотрудников в связи со значительными последствиями распространения нового коронавируса.