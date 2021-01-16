В Бразилии фармкомпания направила запрос регулятору на срочное использование "Спутника V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 января. /ТАСС/. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в пятницу в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного использования. Об этом говорится в заявлении фармпроизводителя.

"Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины "Спутник V", - сообщает пресс-служба компании. "В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всем мире государство и бизнес должны предпринять все усилия для борьбы с ней, в том числе принимая меры чрезвычайного и исключительного характера, которые диктуются срочной необходимостью и важностью текущего момента", - подчеркивается в заявлении.

В компании также напомнили, что указанный в обращении к регулятору объем российского препарата от коронавирусной инфекции нового типа планируется поставить в Бразилию в первом квартале текущего года. Кроме того, в рамках двустороннего соглашения о передаче технологий Uniao Quimica наладит выпуск российской вакцины на своих предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу).

Uniao Quimica в конце декабря обратилась в Anvisa за разрешением на проведение в Бразилии третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", что является обязательным условием для разрешения на применение препарата. Тогда в ведомстве сообщили, что, по опыту рассмотрения предыдущих обращений, решение по российскому препарату может быть подготовлено в течение 72 часов, однако позже агентство запросило дополнительные сведения о препарате. В начале января партнер РФПИ получил клеточный материал для изготовления препарата.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.