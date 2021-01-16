{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США определили металлы, за передачу которых Ирану будут вводиться санкции

В список материалов вошли некоторые сплавы алюминия и стали, а также силикат циркония и карбид циркония

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты определили 15 видов металлов, за передачу которых Ирану будут вводиться санкции. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Ядерная, ракетно-баллистическая и военная программы Ирана продолжают представлять угрозу мировой безопасности. Для противодействия этим угрозам я расширяю охват санкций Госдепартамента, связанных с металлами и Ираном, - отмечается в тексте. - Сегодня Госдепартамент определил 15 конкретных материалов, которые используются в иранской ядерной, ракетной и военной программах. Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь будут подвергнуты санкциям".

В список материалов вошли ряд сплавов алюминия и стали, а также силикат циркония и карбид циркония.

Помпео вновь выступил с утверждением, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) контролирует строительный сектор республики. По его словам, некоторые связанные с КСИР предприятия находятся под санкциями СБ ООН за участие "в тайном строительстве объекта по обогащению урана в Фордо". "В результате любая осознанная передача определенных материалов, включая графит или необработанные металлы, в Иран или из Ирана для строительного сектора остается под санкциями", - говорится в заявлении.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)
Медведев считает возможной кратковременную, но не критическую волатильность доллара
При этом зампред Совбеза отметил, что в долгосрочной перспективе на устойчивость американской валюты влияют, в частности, востребованность американских товаров на глобальных рынках и независимая политика ФРС США
Читать полностью