США определили металлы, за передачу которых Ирану будут вводиться санкции

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты определили 15 видов металлов, за передачу которых Ирану будут вводиться санкции. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Ядерная, ракетно-баллистическая и военная программы Ирана продолжают представлять угрозу мировой безопасности. Для противодействия этим угрозам я расширяю охват санкций Госдепартамента, связанных с металлами и Ираном, - отмечается в тексте. - Сегодня Госдепартамент определил 15 конкретных материалов, которые используются в иранской ядерной, ракетной и военной программах. Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь будут подвергнуты санкциям".

В список материалов вошли ряд сплавов алюминия и стали, а также силикат циркония и карбид циркония.

Помпео вновь выступил с утверждением, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) контролирует строительный сектор республики. По его словам, некоторые связанные с КСИР предприятия находятся под санкциями СБ ООН за участие "в тайном строительстве объекта по обогащению урана в Фордо". "В результате любая осознанная передача определенных материалов, включая графит или необработанные металлы, в Иран или из Ирана для строительного сектора остается под санкциями", - говорится в заявлении.