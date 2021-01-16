{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум – 2021

Чубайс назвал "грубейшей ошибкой" решение властей России не вводить углеродный налог

Ранее сообщалось, что российские экспортеры могут заплатить от €6 млрд до €50 млрд в виде обсуждаемого трансграничного углеродного налога в ЕС
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские власти совершили грубейшую ошибку, не введя углеродный налог, теперь отечественные компании будут вынуждены платить его Евросоюзу (ЕС). Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме, который проходил 14-15 января в Москве.

На эту тему

"В моем понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку, в результате которой не было сделано ничего. Итог простой - ЕС вводит трансграничный углеродный налог и российский бизнес будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому", - сказал он.

"Там, где можно выстроить мотивацию через коммерциализацию, рубль - это можно и нужно делать", - добавил Чубайс.

Ранее сообщалось, что российские экспортеры могут заплатить от €6 млрд до €50 млрд в виде обсуждаемого трансграничного углеродного налога в ЕС.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 г. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияЧубайс, Анатолий БорисовичГайдаровский форум – 2021
Bloomberg: швейцарская страховая компания прекратит участие в "Северном потоке - 2"
По данным агентства, такое решение в Zurich Insurance Group приняли "из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта"
Читать полностью