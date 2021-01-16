{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Аргентину прибыла вторая партия российской вакцины "Спутник V"

Замминистра здравоохранения Карла Виссотти сообщала, что в страну привезут 300 тыс. доз второго компонента препарата

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 января. /ТАСС/. Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas вернулся в субботу из Москвы с второй партией доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Прибытие воздушного судна транслировалось на канале правительства южноамериканской республики в YouTube.

На эту тему
Что известно о российских вакцинах от коронавируса

Ранее замминистра здравоохранения Аргентины Карла Виссотти сообщила, что самолет должен привезти в страну 300 тыс. доз второго компонента препарата.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. Первая партия в количестве 300 тыс. доз первого компонента была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. 29 декабря там начали вакцинировать "Спутником V" медработников.

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19
Bloomberg: швейцарская страховая компания прекратит участие в "Северном потоке - 2"
По данным агентства, такое решение в Zurich Insurance Group приняли "из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта"
Читать полностью