В Аргентину прибыла вторая партия российской вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 января. /ТАСС/. Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas вернулся в субботу из Москвы с второй партией доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Прибытие воздушного судна транслировалось на канале правительства южноамериканской республики в YouTube .

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

Ранее замминистра здравоохранения Аргентины Карла Виссотти сообщила, что самолет должен привезти в страну 300 тыс. доз второго компонента препарата.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. Первая партия в количестве 300 тыс. доз первого компонента была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. 29 декабря там начали вакцинировать "Спутником V" медработников.