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Пандемия COVID-19

Власти Майотты приостановили авиасообщение из-за южноафриканского штамма коронавируса

Авиационное и морское сообщение прекратят минимум на 15 дней с 17 января

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Власти Майотты приостановили авиационное и морское сообщение из-за обнаружения на острове южноафриканской версии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении префектуры острова.

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Как напомнили в ведомстве, случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса был выявлен на Мойотте несколько дней назад. "Из-за изменений в санитарной ситуации префект принял решение прекратить авиационное и морское сообщение минимум на 15 дней с 17 января", - подчеркнули в префектуре.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно 14 и 21 декабря 2020 года соответственно. По мнению ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным Всемирной организации здравоохранения, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.

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ФранцияКоморские ОстроваПандемия COVID-19
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