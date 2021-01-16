Bloomberg: швейцарская страховая компания прекратит участие в "Северном потоке - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Агентство Bloomberg утверждает, что швейцарская компания Zurich Insurance Group намерена прекратить оказывать услуги по страхованию работ, касающихся строительства газопровода "Северный поток - 2". По словам его источников, такое решение принято в компании "из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта".

В материале отмечается, что представитель Zurich Insurance Group отказался представить информацию относительно ее связей с клиентами. По оценке Bloomberg, компании, работающие над проектом, "могут обратиться к другим страховщикам, в том числе в России".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что Госдепартамент США в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода "Северный поток - 2", о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей.