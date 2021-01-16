Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Первый энергоблок Белорусской АЭС 16 января отклюили от сети из-за срабатывания системы защиты генератора. Об этом сообщило Министерство энергетики Белоруссии.

"В 19:02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале белорусского Минэнерго.

Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которой проводится тестирование систем и оборудования, отмечается в сообщении. Радиационный фон в районе станции в норме, передает Минэнерго.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт.

21 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска. После проведенных испытаний турбогенератор первого энергоблока снова был подключен к энергосистеме с последующим набором мощности. БелАЭС было выдано разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока, 12 декабря он был выведен на полную мощность. Тепловая мощность блока составляет 3 200 МВт, электрическая мощность - 1 170 МВт. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.