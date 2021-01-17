Глава МИД Германии считает, что США продолжат критиковать "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Позиция США относительно "Северного потока - 2" останется скептической при новом президенте Джозефе Байдене, но Берлин будет вести переговоры с Вашингтоном по этому поводу. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Bild am Sonnta g .

"Критичная позиция США [относительно "Северного потока - 2] при Байдене сильно не поменяется. Германия готова к диалогу, наша принципиальная позиция по проекту остается неизменной", - сказал он.

В Германии неоднократно говорили, что считают "Северный поток - 2" экономическим проектом. Одновременно с этим Берлин подчеркивал, что Украина должна сохранить роль транзитера газа.

Ранее парламент земли Мекленбург - Передняя Померания учредил специальный экологический фонд. Одна из его задач - поддержка подрядчиков "Северного потока - 2" и защита от американских санкций. Появление этого фонда раскритиковали "зеленые". Маас не стал комментировать факт его создания, сославшись на то, что этот проект не является инициативой федерального правительства. "Мы делаем ставку на диалог с США", - заявил он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что Госдепартамент в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода "Северный поток - 2", о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей.