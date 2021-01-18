{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Счетной палате назвали объем крупнейшего госконтракта в рамках госпрограмм

Сумма строительства головного атомного ледокола "Лидер" составила 127,6 млрд руб.

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Объем самого крупного государственного контракта в рамках госпрограмм составил 127,6 млрд руб. Такие данные содержатся на портале "Госрасходы", запущенном Счетной палатой РФ.

"Например, самый крупный контракт заключен в 2020 году на семь лет между госкорпорацией "Росатом" и судостроительным комплексом "Звезда". За 127,6 млрд рублей в рамках госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" построят головной атомный ледокол "Лидер", - сообщает ведомство.

Счетная палата отмечает, что сумма самого крупного соглашения о субсидии составляет 358,8 млрд рублей.

"Эти деньги выделил Минтранс в рамках ГП "Развитие транспортной системы" госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"). Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию дорог до конца 2022 года в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Данные о контрактах и субсидиях содержатся в разделе "Госпрограммы" портала "Госрасходы". В нем собрана информация о финансировании 46 действующих госпрограмм с 2016 года по настоящее время. Данные представлены в агрегированном виде и о каждой из программ. Раздел призван сделать более понятным механизм финансирования государственных программ (ГП).

Теги
Россия
Эксперты: четверть миллиона россиян в 2021 году могут обратиться за банкротством
Это на 65% больше по сравнению с предыдущим годом, отметили в консалтинговой компании GRM
Читать полностью