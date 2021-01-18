В ЛДПР предложили снизить размер пени для предприятий ЖКХ в случае долга за электроэнергию

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект об уменьшении размера пени для ресурсоснабжающих организаций в случае наличия у них долгов за электроэнергию. Документ, который в понедельник будет внесен в нижнюю палату парламента, есть в распоряжении ТАСС.

"Считаем необходимым в условиях экономического кризиса поддержать ресурсоснабжающие организации, находящиеся в тяжелом финансовом положении, и в связи с этим предлагается уменьшить размер пени для всех субъектов электроэнергетики, установив пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, вне зависимости от количества дней просрочки", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас, уточняют авторы документа, размер пени зависит от длительности просрочки исполнения обязательств (до 60 дней просрочки - 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, после 60 дней просрочки - 1/170 ставки). Законопроект разработан с целью уменьшения штрафных санкций для теплоснабжающих организаций, а также организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, допустивших просрочки исполнения платежей перед сетевыми организациями за услуги по электроснабжению, уточняют авторы.

"На сегодняшний день некоторые ресурсоснабжающие организации находятся в затруднительном финансовом положении. Связано это с тем, что у ресурсоснабжающих организаций возникли крупные долги перед сетевыми организациями, поставляющими электроэнергию. Эти долги образовались по причине несвоевременного и неполного исполнения обязательств потребителями (физическими и юридическими лицами), так как единственным источником получения ресурсоснабжающей организацией денежных средств является оплата потребленных абонентами коммунальных услуг по утвержденным тарифам", - подчеркивается в пояснительной записке.

По словам авторов, большим задолженностям перед сетевыми организациями также способствовало "начисление несоизмеримых пеней". Также в пояснительной записке уточняется, что при обращении сетевых компаний в суды на ресурсоснабжающие организации еще больше увеличивается долговая нагрузка, так как судебные приставы дополнительно взимают исполнительный сбор в размере 7% от подлежащих к взысканию сумм.

Авторы законопроекта добавляют, что сетевые организации, поставляющие электроэнергию, применяли штрафные санкции к предприятиям ЖКХ за долги в 2020 году, а ресурсоснабжающие организации в условиях пандемии коронавируса до 1 января 2021 года не имели права взыскивать неустойку с потребителей и управляющих компаний за неоплату коммунальных услуг. "Это является несправедливым по отношению к ресурсоснабжающим организациям", - считают авторы.