Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из магазина приложений Apple

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за более безопасный интернет") подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений. Об этом сообщает в воскресенье газета The Washington Post.
Согласно этим данным, иск был подан в штате Калифорния.
Организация утверждает, что руководство Telegram не стало принимать меры в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка в преддверии беспорядков у Конгресса США 6 января.
Аналогичный иск планируется подать также в адрес Google.