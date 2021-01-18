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Протесты сторонников Трампа в США

Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из магазина приложений Apple

По данным Coalition for a Safer Web, руководство мессенджера не отреагировало на распространение экстремистских сообщений в преддверии беспорядков у Конгресса США
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за более безопасный интернет") подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений. Об этом сообщает в воскресенье газета The Washington Post.

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Согласно этим данным, иск был подан в штате Калифорния.

Организация утверждает, что руководство Telegram не стало принимать меры в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка в преддверии беспорядков у Конгресса США 6 января.

Аналогичный иск планируется подать также в адрес Google.

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