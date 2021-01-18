СМИ: Байден может отменить строительство трубопровода из Канады в США

ОТТАВА, 18 января. /ТАСС/. Избранный американский президент Джозеф Байден может отменить строительство нефтепровода Keystone XL из Канады в США. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

По данным его источников, соответствующий документ Байден может подписать уже 20 января сразу после своей инаугурации.

В ноябре 2016 года тогдашний президент США Барак Обама объявил о решении отказаться от проекта Keystone XL, заявив, что тот "не отвечает интересам национальной безопасности США", но уже в январе 2017 года новый президент страны Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение предыдущей американской администрации. В том же месяце TransCanada подала в Госдепартамент США новую заявку на строительство нефтепровода, но в ноябре 2018 года суд штата Монтана заблокировал прокладку трубопровода, так как счел неполными представленные нынешней американской администрацией обоснования целесообразности реализации проекта.

Однако в марте 2019 года Трамп подписал новый указ о строительстве нефтепровода, который "во избежание разночтений" отменял действие предыдущего указа и был составлен таким образом, что более "не подлежал рассмотрению и пересмотру в судебных инстанциях". В апреле 2020 года окружной суд штата Монтана заблокировал выданное подразделениям инженерных войск США разрешение на пересечение водоемов при строительстве трубопроводов, а Верховный суд США в июле отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа об отмене этого решения.

Магистраль позволит доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах Техас и Луизиана. Протяженность трубопровода должна составить 1,9 тыс. км - от города Хардисти (канадская провинция Альберта) до Стил-Сити (американский штат Небраска), откуда топливо будет перекачиваться по другим нефтепроводам далее на юг США.