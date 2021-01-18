Кабмин Японии представил парламенту проект госбюджета с рекордной расходной частью

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Правительство Японии в понедельник внесло на рассмотрение парламента страны проект государственного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 апреля) с рекордной расходной частью в размере более 106,6 трлн иен (свыше $1 трлн). Как сообщает телеканал NHK, она превышает соответствующий показатель текущего бюджета почти на 4 трлн иен (свыше $38 млрд).

Объем расходов правительства в 2021 финансовом году предполагается сделать самым большим за всю историю Японии. Это связано в первую очередь с нарастанием ассигнований на социальные нужды и здравоохранение в связи со старением населения. На эти цели правительство намерено затратить почти 36 трлн иен (более $348 млрд).

Кроме того, до рекордной цифры свыше 5,3 трлн иен (около $51,5 млрд) предполагается увеличить расходы на военные цели. Эта сумма, в частности, пойдет на разработку новых ракет дальностью до 900 км, многофункционального боевого самолета нового поколения, а также кораблей противоракетной обороны. Примерно до суммы в 5 трлн иен (около $48,2 млрд) правительство предлагает увеличить и свой резервный фонд, который оно сможет оперативно расходовать без одобрения парламентом в первую очередь на борьбу с распространением коронавируса.

Проект нового госбюджета будет дефицитным, нехватку средств придется восполнять выпуском государственных облигаций на общую сумму примерно 43,6 трлн иен (почти $422 млрд).

Ожидается, что дебаты по поводу правительственного проекта бюджета начнутся в парламенте уже в январе.