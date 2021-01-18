Темпы роста ВВП Китая в 2020 году оказались минимальными за 40 лет

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Темпы экономического роста Китая в 2020 году на фоне негативного воздействия пандемии нового коронавируса оказались минимальными за последние более чем 40 лет, составив 2,3%. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции, по мере восстановления китайской экономики рост ВВП за IV квартал составил 6,5%. В октябре - декабре 2019 года соответствующий показатель составил 6%.

Согласно опубликованному документу, масштабы экономики Китая за минувший год превысили 101,59 трлн юаней (примерно $15,66 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период увеличился на 3%, до 7,77 трлн юаней (около $1,19 трлн), промышленность - на 2,6%, до 38,42 трлн юаней ($5,92 трлн), сфера услуг - на 2,1%, до 55,39 трлн юаней ($8,54 трлн).

Темпы роста ВВП КНР постепенно замедляются. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м понизились до 6,6%, а в 2019, когда объем экономики страны составил 98,65 трлн юаней (порядка $15 трлн), - до 6%. Динамика была ниже показателя 2020 года последний раз в 1976 году, тогда она составила минус 1,6%.

Уровень безработицы

Доля безработных среди городского населения Китая в 2020 году составила 5,2%, оставшись на прошлогоднем уровне.

Как уточняется в докладе, показатель основной категории граждан в возрасте от 25 до 59 лет составил 4,7%, не изменившись по сравнению с 2019 годом.

Согласно документу, в 2020 году власти создали более 11,86 млн новых рабочих мест, выполнив план на 131,8%.

Промышленное производство

Промышленное производство в КНР по итогам 2020 года выросло в годовом исчислении на 2,8%.

Как следует из доклада, темпы роста в четвертом квартале значительно ускорились и достигли 7,1% (в третьем квартале они составляли 5,8%).

Динамика промышленного производства в КНР за последние несколько лет постепенно понижается. В 2017 году она составила 6,6%, а в 2018-м - уже 6,2%. В минувшем году данный сектор экономики продемонстрировал рост на уровне 5,7%.

Розничные продажи

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в 2020 году составил 39,19 трлн юаней (около $6 трлн по текущему курсу), уменьшившись на 3,9%.

Как отмечается в распространенном докладе, продажи в сельской местности за соответствующий период сократились на 3,2%, в урбанизированных районах - на 4%.

Из документа следует, что за минувшие 12 месяцев в Китае, несмотря на упомянутый спад, заметно вырос объем реализации товаров онлайн - на 10,9%, до 11,76 трлн юаней.

Потребительский рынок КНР в последние годы демонстрировал плавное снижение темпов увеличения розничных продаж. В 2016 году они увеличились на 10,4%, в 2017 году - на 10,2%, в 2018 году - на 9%, а в 2019 году - на 8%. Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста Китая.

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, в 2020 году выросли в годовом исчислении на 2,9%, до 51,89 трлн юаней (около $8 трлн по текущему курсу).

Как отмечается в распространенном докладе, приток капиталовложений в предприятия сельского хозяйства по итогам 2020 года в Китае увеличился на 19,5%, в промышленности этот показатель вырос на 0,1%, в сфере услуг - на 3,6%.

Из документа следует, что инвестиции в производство фармацевтических товаров, а также компьютеров и оргтехники в Китае за соответствующий период выросли на 28,4% и 22,4%.

Темпы роста инвестиций в основной капитал КНР в последние годы постепенно замедлялись еще до пандемии. В 2016 году они составили 8,1%, а в 2017, 2018 и 2019 гг. понизились до 7,2%, 5,9% и 5,4% соответственно.

Доходы жителей

Номинальный доход на душу населения в Китае за 2020 год, несмотря на пандемию нового коронавируса, вырос в годовом исчислении на 4,7% и составил 32 189 юаней (примерно $4 960 по текущему курсу).

"В 2020 году экономика Китая развивалась стабильно, были достигнуты заметные успехи в сфере занятости. Мы одержали решительную победу в ходе общенациональной кампании по ликвидации бедности", - отмечается в докладе.

Как уточняется в документе, номинальный доход жителей сельской местности за год увеличился на 6,9%, горожан - на 3,5%. В докладе уточняется, что с учетом роста цен соответствующий показатель аграрных районов вырос на 3,8%, в городах - на 1,2%.

Потребление нефти

Население Китая за 2020 год сократило объем потребления нефти и нефтепродуктов на 14,5% в годовом исчислении, потратив 1,7 трлн юаней (около $262,7 млрд по текущему курсу).

Как отмечается в распространенном докладе, только за декабрь затраты китайских жителей на углеводороды уменьшились на 3,8% (до 174,2 млрд юаней или примерно $26,8 млрд).

Согласно опубликованным данным, население КНР в 2020 году сократило закупки драгоценностей и ювелирных украшений на 4,7%, одежды и обуви - на 6,6%, мебели - на 7%, бытовых электроприборов - на 3,8%, автомобилей - на 1,8%. В то же время рост затрат на прохладительные напитки составил 14%, на пищевую продукцию - 9,9%, на средства телекоммуникаций - 12,9%.

Из опубликованного доклада следует, что китайские граждане в 2020 году стали больше тратить на медикаменты (рост в годовом исчислении на 7,8%), на косметику (на 9,5%), а также на алкоголь и сигареты (увеличение на 5,4%).

Импорт нефти и газа

Китай в 2020 году импортировал 540 млн тонн нефти и 102 млн тонн природного газа, что на 7,3% и 5,3% больше показателей за предшествующий аналогичный период.

Как уточняется в распространенном докладе, только за декабрь Китай закупил за границей 38,47 млн тонн нефти (снижение в годовом исчислении на 15,4%) и 11,23 млн тонн газа (рост на 18%).

Согласно опубликованной статистике, объемы нефтедобычи китайских компаний за четыре квартала изменились незначительно, составив 195 млн тонн (рост на 1,6%). Объем нефтепереработки на национальных НПЗ за год увеличился на 3%, до 670 млн тонн.

В документе отмечается, что с января по декабрь включительно энергетические компании Китая добыли 188,8 млрд куб. м газа (рост на 9,8%). Динамика только за минувший месяц составила в годовом исчислении 13,7% (18,7 млрд куб. м). Показатель оказался на 1,9 п. п. выше, чем в ноябре.

Разрыв с развитыми странами

Китайские власти в текущем году намерены приложить значительные усилия, чтобы преодолеть разрыв в уровне благосостояния между КНР и развитыми странами, заявил глава Государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ.

"Хотелось бы напомнить, что Китай по-прежнему имеет статус крупнейшего развивающегося государства. Наш показатель ВВП на душу населения все еще немного ниже среднестатистического уровня развитых стран, - сообщил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос западного журналиста о перспективах экономического развития КНР в 2021 году. - Для того, чтобы наша страна смогла стать модернизированным социалистическим государством, нам придется проделать большую работу, приложить для этого немалые усилия".

По словам чиновника, Китай по-прежнему находится на первоначальной стадии социалистического развития. "Ситуация в целом не изменилась, по-прежнему довольно ощутимы такие проблемы, как несбалансированный рост, разница в уровне развития урбанизированных и аграрных районов. Инновационный потенциал КНР все еще не удовлетворяет требованиям интенсивного роста", - уточнил Нин Цзичжэ.

Глава управления подчеркнул, что правительство КНР занимается решением этих проблем. Он напомнил, что Китай обладает такими важными преимуществами, как масштабный рынок, самое многочисленное население и наиболее крупная прослойка среднего класса в мире.