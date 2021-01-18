Более 25 регионов РФ оценивают возможность интегрировать карту "Тройка"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Свыше 25 регионов России рассматривают возможность интегрировать на своем транспорте московскую билетную систему с картой "Тройка". Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Наша [билетная] система работает не только в Москве, туляки уже могут с "Тройкой" ездить по всей своей области, мы уже запустили пилотные маршруты вместе с Московской областью. Мы ведем переговоры с более чем 25 регионами", - сказал Ликсутов.

По его словам, на данный момент более 180 тысяч поездок совершено за пределами Москвы. При этом, например, в Туле количество транзакций, зарегистрированных билетной системой, увеличилось на 15%.

"Это значит, что пассажиры перешли с оплаты наличными перевозчику на "Тройку". <...> [А] региональные власти получили удобный инструмент для анализа маршрутной сети и быстрой реакции для улучшения сервиса для пассажиров, - сказал заммэра.

Он подчеркнул, что благодаря "Тройке" в столице сократили выпуск бумажных билетов в 6 раз - это уменьшило очереди в кассы на 40-70%, дало ежегодную экономию в 2,5 млрд рублей и позволило уменьшить вред для окружающей среды равноценному двум тысячам деревьев ежегодно.