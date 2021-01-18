Экспорт пшеницы из России в январе-ноябре 2020 года вырос на 15,2%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Экспорт пшеницы и меслина из России в январе-ноябре 2020 года вырос на 15,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 33 млн 685 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении этот показатель увеличился на 20% и составил $7 млрд 42 млн.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе-ноябре 2020 года вырос на 27,4% в денежном выражении и достиг $2 млрд 456,8 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 3 млн 308,3 тыс. тонн, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщили в ведомстве, экспорт свежей и мороженой рыбы в январе-ноябре 2020 года снизился на 1,3%, до $2 млрд 607,5 млн. А в натуральном выражении этот показатель составил 1 млн 585,1 тыс. тонн, увеличившись на 9,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.