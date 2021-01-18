Экспорт легковых машин из России за 11 месяцев снизился на 43%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Экспорт легковых автомобилей из России в январе-ноябре 2020 года упал на 42,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 58,1 тыс. штук. Вместе с тем экспорт грузовых автомобилей сократился на 16,5%, до 10,6 тыс. машин, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из России за 11 месяцев 2020 года составил $870,7 млн (-41,2%), грузовых - $279,5 млн (-15,9%).

Экспорт легковых автомобилей в ноябре составил 6,7 тыс. (+10,2% к октябрю 2020 года), в стоимостном выражении - $99,1 млн (+11%). Что касается грузовых автомобилей, то в ноябре экспортировано 1,2 тыс. машин (+19,6% к октябрю 2020 года) на сумму $32,6 млн (+31,7%).

Импорт автомобилей

Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-ноябре сократился на 22,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, составив 214 тыс. штук. В стоимостном выражении закупки упали на 34%, до $4,7 млрд. Импорт грузовых автомобилей сократился на 22,3%, до 20,6 тыс. штук, в стоимостном - на 41,1%, до $1 млрд.

В ноябре импорт легковых автомобилей составил 28,8 тыс. (-9,4% к октябрю 2020 года), закупки грузовых автомобилей увеличились на 2%, до 2,9 тыс. машин.