Путин поручил исключить возрастные ограничения для льготных авиабилетов на Дальний Восток

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Программа льготных аваиперевозок на Дальний Восток и в обратном направлении может быть расширена, в том числе за счет исключения из нее действующих сейчас ограничений по возрасту. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник перечне поручений президента России Владимира Путина.

"<…> Представить предложения по расширению программ <…> обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, обратив особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений", - говорится, в частности, в поручении по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря 2020 года.

Также правительство РФ и комиссия Госсовета по транспорту должны представить предложения по расширению программ региональных и местных авиаперевозок. Срок исполнения поручений установлен до 15 марта этого года.

В госбюджете на 2021 год на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград было заложено 3,8 млрд рублей. Кабмин также выделил дополнительные 5 млрд рублей субсидий на авиаперевозки на Дальний Восток.

Воспользоваться льготными авиабилетами могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Кроме того, тариф распространяется на инвалидов I группы и их сопровождающих, а также на инвалидов детства II и III групп.