Путин поручил к 1 марта представить предложения по ограничению роста цен на стройматериалы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 1 марта представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы. Такое поручение, адресованное кабмину и комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда", содержится в перечне, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Также правительству и комиссии Госсовета предстоит до 1 февраля для сокращения инвестиционно-строительного цикла не менее чем на один год, обеспечить оптимизацию процедур в строительстве, в том числе с возможностью их выполнения по принципу "одного окна" с использованием цифровых технологий и информационных систем.

Президент указал на необходимость внести в законодательство изменения для синхронизации проектирования и возведения объектов капитального строительства с мероприятиями по их подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, а также с необходимым для этих целей переносом (переустройством) инженерных коммуникаций.

Кроме того, кабмину нужно будет рассмотреть вопрос установления приаэродромных территорий, обеспечивающих безопасность полетов, с последующим утверждением отдельной санитарно-защитной зоны, в которой могут устанавливаться дополнительные требования к размещаемым объектам или ограничения по их строительству, обратив при этом внимание на установление переходных положений для соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения до установления такой санитарно-защитной зоны.

Правительству предписано до 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе жилых.

До 1 марта нужно будет также рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения иностранных строителей, в том числе из ряда стран СНГ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.