Импорт мяса в Россию в январе-ноябре 2020 года снизился на 29,8%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Импорт мяса в Россию за январь-ноябрь 2020 года снизился на 29,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 244,7 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В денежном выражении этот показатель уменьшился на 27,8%, до $865,4 млн.

В то же время импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 3,1%, до 212 тыс. тонн, а в денежном выражении этот показатель снизился на 14,7%, до $296,7 млн.

Импорт свежей и мороженой рыбы за январь-ноябрь уменьшился на 9,1% в натуральном выражении, до 346,1 тыс. тонн. В стоимостном выражении этот показатель снизился на 8,6%, до чуть более $1 млрд.