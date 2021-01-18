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ЦБ в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 2,3 млрд рублей

С 10 марта 2020 года объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 15 января на сумму 2,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ с расчетами 14 января, также составлял 2,3 млрд рублей в день.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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