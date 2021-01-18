Эксперт: введение в России углеродного налога несет риски для отечественного бизнеса

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Введение внутрироссийского углеродного налога во избежание уплаты аналогичных сборов при экспорте товаров в ЕС несет риски для отечественного бизнеса. Об этом сообщил в понедельник ТАСС академик РАН, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Борис Порфирьев.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что российские власти допустили грубейшую ошибку, из-за которой отечественные компании будут вынуждены платить углеродный налог в европейскую, а не в российскую казну. Речь идет о введении углеродного сбора на импорт товаров, который Европейская комиссия может ввести в рамках "Европейского зеленого курса" с целью создания конкурентного преимущества для зарубежных компаний с невысокими выбросами парниковых газов.

"Логика такого подхода понятна: введение внутренней системы углеродного регулирования призвана ликвидировать "недообложенный" европейскими сборами углеродный след экспортируемых российских товаров (и это - мотив для ЕС принять российский углеродный налог), а сам такой налоговый сбор остается внутри страны, пополняя бюджет. Однако этот подход не учитывает связанные с ним значительные риски как для отечественного бизнеса, так и перспектив постпандемического восстановления экономики и экономического роста в целом. В итоге предлагаемая мера может стать "лекарством, которое хуже болезни", - сказал Порфирьев.

Если речь идет об обложении внутренним углеродным налогом товаров на экспорт в ЕС, то оценки ИНП РАН, отметил ученый, показывают следующее: совокупный прямой углеродный след товаров, которые Россия поставляет в ЕС, оценивается в 160-170 млн тонн СО2-эквивалента, а углеродный след промышленности, производящей эти товары, превышает 600 млн тонн СО2-эквивалента. "Это означает, что для защиты выпадающих в связи с трансграничным углеродным регулированием со стороны ЕС доходов российского бизнеса пришлось бы увеличить налогооблагаемую базу в несколько раз, а, значит, и платежи со стороны компаний. Цена такой "защиты" для российской промышленности - почти 1 трлн рублей в год, что в условиях кризиса и стагнации неприемлемо экономически," - пояснил академик.

Кроме того, вышеупомянутое обложение экспортных товаров в терминах внешней торговли - не что иное как экспортная пошлина, на величину которой должна быть снижена стоимость этих (главным образом, сырьевых) товаров, что означает субсидирование их производства. "Это уже противоречит требованиям ВТО, к использованию которых не в интересах России не преминут прибегнуть ее "партнеры" из ЕС. Если же во избежание этого риска использовать внутреннее углеродное налогообложение в отношении всей продукции, то это сразу поставит Россию в ущербное положение по отношению к странам-членам ЕС, в которых сфера действия такого налога ограничена", - сказал Порфирьев.

"Мягкое" регулирование выгоднее

Что касается пополнения госбюджета благодаря упомянутым платежам бизнеса, то, отметил ученый, хотя это и может позволить увеличить доходы и, соответственно, расходы бюджета и их вклад в экономическую динамику, однако, по расчетам ИНП РАН, их мультипликативный эффект будет существенно уступать инвестициям крупного экспорт-ориентированного российского бизнеса.

С учетом того, что из-за вышеупомянутой дополнительной налоговой нагрузки бизнес будет вынужден сократить инвестиционную активность, совокупный эффект для роста экономики России может оказаться отрицательным, считает он.

"В данном контексте представляется разумным решение российских экономических властей пойти по пути "мягкого" климатического регулирования, исключающего в обозримой перспективе введение углеродного налога, о чем сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в конце прошедшего года", - сказал Порфирьев.