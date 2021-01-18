Профицит внешнеторгового баланса России в январе-ноябре 2020 года упал на 42,7%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-ноябре 2020 года сложилось на уровне $92,7 млрд, что на 42,74% (или $69,2 млрд) ниже показателя за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт товаров из РФ за отчетный период составил $302 млрд (-21,8% в годовом выражении), импорт - $106,9 млрд (-6,8%).

В целом внешнеторговый оборот РФ в январе-ноябре 2020 года снизился на 16,3% - до $511,4 млрд.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, доля которых в отчетном периоде составила 50,4% против 62,7% в январе-ноябре 2019 года.

В товарной структуре импорта основная доля пришлась на машины и оборудование - 47,5% (в январе-ноябре 2019 года - 45,9%).

В страновой структуре внешней торговли РФ ведущее место занимает ЕС, на долю которого в январе-ноябре 2020 года приходилось 38,8% российского товарооборота (годом ранее - 41,7%). На страны АТЭС приходилось 34% российского товарооборота (32%), на страны СНГ - 13% (12,2%), на ЕАЭС - 9,1% (8,7%).