"Газпром нефть" увеличит поставки смазочных материалов в Архангельскую область

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" и правительство Архангельской области заключили соглашение об импортозамещении смазочных материалов и технических жидкостей. В рамках соглашения компания увеличит поставки продукции и расширит круг потребителей среди предприятий энергетики, ЖКХ и промышленного комплекса региона, сообщила "Газпром нефть".

"Компания уже имеет успешный опыт партнерства с регионом: за последние несколько лет ряд крупнейших предприятий Архангельской области перешли на масла производства "Газпром нефти", тем самым снизив расходы на закупку смазочных материалов до 15%", - говорится в сообщении.

Поставку масел обеспечит компания "Газпромнефть-смазочные материалы".

"К программе "Газпром нефти" по импортозамещению смазочных материалов и технических жидкостей сегодня присоединились уже свыше 30 субъектов РФ. Участие в программе позволяет предприятиям в регионах снижать расходы на закупку высокотехнологичных масел, при этом повышая эффективность и надежность работы техники", - сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Структура экономики нашего региона определяет интерес к продукции "Газпром нефти" не только со стороны первоочередных потребителей моторных масел - лесодобывающих компаний с широким автомобильным парком, но и предприятий сферы электроэнергетики, судоходной отрасли", - отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Программа по импортозамещению масел и технических жидкостей "Газпром нефти" действует с 2015 г. В рамках соглашений с регионами специалисты компании помогают подобрать моторные масла с учетом особенностей и требований каждого участника программы.