Путин поручил обеспечить своевременные выплаты медикам за работу в новогодние праздники

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами обеспечить своевременную выплату зарплаты и надбавок за работу в новогодние праздники медикам, помогающим больным COVID-19. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить своевременную выплату заработной платы и специальных социальных выплат за работу в праздничные и выходные дни с 1 по 10 января 2021 года медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - указано в перечне.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 февраля 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, а также руководители регионов.

Помимо этого Путин распорядился установить медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, специальные социальные выплаты в двойном размере за работу в новогодние праздники. Доклад по этому вопросу необходимо представить до 20 января 2021 года.