Путин поручил профинансировать развитие образовательной инфраструктуры в регионах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть предоставление финансовой помощи регионам на развитие инфраструктуры дополнительного образования. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Правительству Российской Федерации совместно с профильными комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития РФ предусмотреть предоставление финансовой помощи субъектам Российской Федерации на развитие инфраструктуры дополнительного образования", - указано в документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, председатели профильных комиссий Госсовета.