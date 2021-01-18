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Путин поручил профинансировать развитие образовательной инфраструктуры в регионах

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть предоставление финансовой помощи регионам на развитие инфраструктуры дополнительного образования. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Правительству Российской Федерации совместно с профильными комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития РФ предусмотреть предоставление финансовой помощи субъектам Российской Федерации на развитие инфраструктуры дополнительного образования", - указано в документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, председатели профильных комиссий Госсовета.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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