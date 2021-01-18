Путин поручил кабмину предложить новые механизмы регулирования рейдовой перевалки грузов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить предложения о совершенствовании механизмов, регулирующих деятельность участников внешнеторговой деятельности при осуществлении рейдовой перевалки грузов. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшего 23 декабря 2020 года.

"Правительству Российской Федерации при участии комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлению "Экология и природные ресурсы" и "Транспорт" представить предложения о совершенствовании механизмов, регулирующих деятельность участников внешнеторговой деятельности при осуществлении рейдовой перевалки грузов", - говорится в поручениях.

Доклад на эту тему должны представить премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт", глава Бурятии Алексей Цыденов в срок до 1 мая 2021 года.

О перевалке грузов на рейде

Рейдовая перевалка грузов предполагает перевалку с корабля на корабль. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщала, что открытая перевалка угля будет запрещена, соответствующий документ подготовил Минтранс РФ. Кроме того, Минприроды РФ предлагало запретить рейдовую перевалку ряда других грузов, в числе которых нефтепродукты, исключение должны были составить сельскохозяйственные грузы.