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Путин поручил изучить перевод на федеральный уровень взносов по ОМС на детей и пенсионеров

Доклад по этому вопросу представят до 1 апреля

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Экономика и финансы" проработать передачу на федеральный уровень уплаты страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на детей и неработающих пенсионеров.

"Проработать вопросы <…> передачи органам государственной власти Российской Федерации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в части страховых взносов на несовершеннолетних детей и неработающих пенсионеров", - говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 апреля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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