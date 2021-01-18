Путин поручил изучить перевод на федеральный уровень взносов по ОМС на детей и пенсионеров

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Экономика и финансы" проработать передачу на федеральный уровень уплаты страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на детей и неработающих пенсионеров.

"Проработать вопросы <…> передачи органам государственной власти Российской Федерации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в части страховых взносов на несовершеннолетних детей и неработающих пенсионеров", - говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 апреля.