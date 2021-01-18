Штормы в Новороссийске и Козьмино привели к отставанию графика отгрузки нефти в портах

ТАСС, 18 января. Штормы в Новороссийске и в Козьмино привели к отставанию от графика отгрузки нефти в этих портах. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Так, в Новороссийске в очереди на отгрузку нефти и нефтепродуктов стоит четыре танкера, в Козьмино отставание от графика в одну позицию.

"В Новороссийске шторм сегодня в 01:30 закончился. Отставание по нефти и по нефтепродуктам по два танкера. Сейчас доливают отведенный с началом шторма танкер (afromax, позиция 16-17 января), швартуется suezmax (позция 16-17 января) и два seaway (позиция 15-16 и 16-17 января) готовятся к наливу. В Козьмино из-за регулярных штормов последнюю неделю и опозданий двух танкеров возникло отставание от графика в одну позицию. Опаздывает очередной танкер (позиция 16-17 января). Сейчас в работе графиковая позиция 18-19 января и опоздавшая 14-15 января", - сказал он.

Порты Усть-Луга и Приморск работают в графике. При этом Демин добавил, что с субботы в Приморске проводка танкеров осуществляется ледоколами.

"По сдаче в систему за выходные от нефтекомпаний было 13 факсограмм о незначительном уменьшении объемов от плана. С большими отклонениями от плана на узлах сдачи выделились "Юганскнефтегаз" и "Когалымнефтегаз". Поставки на НПЗ идут штатно", - добавил Демин.