Путин поручил проанализировать нацпроекты с точки зрения выпадающих доходов регионов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Экономика и финансы" провести анализ нацпроектов с точки зрения возникновения выпадающих доходов бюджетов регионов. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 1 апреля.

"Провести анализ национальных проектов с точки зрения возможности возникновения выпадающих доходов (дополнительных расходов) консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, при выявлении выпадающих доходов (дополнительных расходов) представить предложения по их компенсации за счет средств федерального бюджета", - говорится в перечне.

Кроме того, глава государства поручил проработать увеличение до 15% от утвержденного общего годового объема доходов предельного дефицита бюджета субъекта, предусмотренного соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъекту из федерального бюджета.

"Проработать вопросы <…> увеличения значения предельного дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренного соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, до 15% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений при условии сохранения предельных показателей государственного долга субъектов <...> на уровне, определенном бюджетным законодательством", - говорится в перечне поручений.