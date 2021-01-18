Первый российский "Афрамакс" "Владимир Мономах" начал перевозки нефтепродуктов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Первый российский нефтеналивной танкер класса "Афрамакс" "Владимир Мономах" приступил к перевозкам, говорится в сообщении "Роснефти".

"Первый российский нефтеналивной танкер класса "Афрамакс" "Владимир Мономах", построенный на судостроительном комплексе "Звезда", вышел в свой первый рейс. Бункеровка нефтепродуктами была произведена в Находке", - отметили в компании.

"Владимир Мономах" - головное судно серии танкеров типа "Афрамакс". Всего в портфеле заказов ССК "Звезда" серия из 12 танкеров типа "Афрамакс". На данный момент на судоверфи ведется строительство 6 из них.

Танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Ранее такие суда в России не строились. Суда называют "зелеными" - их главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

Длина танкера - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тыс. тонн, скорость - 14,6 узлов, ледовый класс - ICE-1А.