Кабмин Украины установил предельную цену на газ для населения в $250 за 1 тыс. кубометров

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Цена на газ для населения Украины снизится на 30% с 1 февраля, составив 6 999 гривен ($250) за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил в понедельник на внеочередном заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы снижаем стоимость газа для населения на 30%, устанавливаем цену 6,999 грн за кубический метр. Такое ограничение будет действовать на время до завершения отопительного сезона", - сказал он.

По словам премьера, таким образом "платежки для населения будут меньше на 500 гривен (около $18)", а субсидии будут выплачиваться в полном объеме.

В конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский обещал снижение тарифов почти на 50%. Цена на газ для населения в ноябре-декабря 2020 года была на уровне 6 330 гривен ($225) за 1 тыс. кубометров. С 1 января 2021 года цену значительно увеличили - до 9 600 гривен (около $342) за 1 тыс. кубометров, что вызвало акции протеста по всей стране.

На прошлой неделе Зеленский отметил, что решение по газовым тарифам не является свидетельством отказа от реформ в энергетическом секторе. "Помните, что мы сохраняем реформу. Эти изменения - не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии, - сказал он. - Ограничения тарифной сетки - это идеология только карантинных мероприятий".