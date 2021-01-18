Мишустин призвал усилить контроль за теплоснабжением в регионах в период морозов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу усилить контроль за электро- и теплоснабжением в регионах в период сильных морозов.

"В ближайшие дни сохранится низкая температура во многих регионах страны. Надо усилить контроль за ситуацией с электро- и теплоснабжением, состоянием коммунальной и дорожной инфраструктуры", - поручил глава кабмина, открывая в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами.

Мишустин обратился к своим заместителям Александру Новаку и Марату Хуснуллину с просьбой тщательно мониторить работу всех объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не допустить сбоев в обеспечении людей теплом и электроэнергией. Он рекомендовал при необходимости оказывать всяческое содействие региональным властям, оперативно реагируя на каждый аварийный случай.