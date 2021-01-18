{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мишустин призвал усилить контроль за теплоснабжением в регионах в период морозов

Премьер-министр рекомендовал кабмину при необходимости оказывать содействие региональным властям, оперативно реагируя на каждый аварийный случай

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу усилить контроль за электро- и теплоснабжением в регионах в период сильных морозов.

"В ближайшие дни сохранится низкая температура во многих регионах страны. Надо усилить контроль за ситуацией с электро- и теплоснабжением, состоянием коммунальной и дорожной инфраструктуры", - поручил глава кабмина, открывая в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами.

Мишустин обратился к своим заместителям Александру Новаку и Марату Хуснуллину с просьбой тщательно мониторить работу всех объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не допустить сбоев в обеспечении людей теплом и электроэнергией. Он рекомендовал при необходимости оказывать всяческое содействие региональным властям, оперативно реагируя на каждый аварийный случай.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Мишустин рассчитывает на повышение оперативности управленческих решений госаппарата
Премьер надеется, что оперативность повысится после проведения административной реформы
Читать полностью