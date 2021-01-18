Эксперт заявил, что российской рынок моды в 2020 году сократился на 20-25%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Объем российского fashion-рынка по итогам 2020 года сократился на 20-25% - до 1,7-1,8 трлн рублей. При этом онлайн-сегмент вырос на треть, достигнув 445,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

"Рынок РФ соответствует глобальным трендам, и на текущий момент сокращение объемов рынка оценивается в этом же коридоре - 20-25%. При этом падение прибыли компаний значительно выше, дополнительные расходы на адаптацию к условиям работы в пандемию, инвестиции в различные антикризисные меры, периоды карантинов, вынужденные скидки привели к радикальному сокращению и даже обнулению чистой прибыли многих fashion-компаний в 2020 году", - считает эксперт. По ее словам, оптимистичный прогноз темпов восстановления рынка - два года, предполагает восстановление спроса и оборотов рынка к осени 2023 года. Пессимистичный прогноз сдвигает эту границу к 2025 году.

По данным FCG, в рынок российской моды в 2019 году составлял 2,29 трлн рублей. При этом интернет-торговля в fashion-сегменте в 2020 году выросла на треть - до 445,7 млрд рублей (продажи на макркетплейсах выросли на почти 12% - до 245,2 млрд рублей), в 2021 году онлайн-торговля модными товарами может увеличиться на 45% - до 645,7 млрд рублей (объем продаж маркетплейсов - на 37%, до 335,2 млрд рублей). В 2025 году этот показатель может превысить 1,4 трлн рублей (объем продаж маркетплейсов - 1 трлн рублей). В перспективе пяти лет прогнозируется, что доля онлайн-торговли перешагнет планку 50%, и интернет станет ведущим каналом продаж (в 2019 году доля маркетплейсов на российском рынке моды составила 45%, по итогам 2020 года - 55%, а в 2025 году может составить уже 70%).

"Пандемия и ограничительные меры в России обеспечили дополнительный приток более 15 млн новых покупателей в онлайн-магазины. Речь идет о клиентах, которые раньше никогда не делали покупки в интернете или делали давно и перестали до пандемии. Очевидный итог 2020 года, который простимулировала и закрепила пандемия, - это усиление роли и доли онлайн-канала продаж: прежде всего маркетплейсы, а также собственные онлайн магазины брендов, продажи через социальные сети", - отметила глава FCG.

"Важнейший вывод 2020 - Direct to Client (прямое взимодействие с клиентом - прим. ТАСС). Несмотря на бурное развитие продаж через маркетплейсы бренды осознали важность и необходимость выстраивать собственные прямые связи с клиентами, так как только собственные каналы продаж позволяют держать в руках реальное управление продажами, понимать реальный спрос, контролировать сбыт, планировать маржу и управлять скидками, коммуникацию и презентацию", - заключила Лебсак-Клейманс.