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В "Соллерс" рассказали о судьбе проекта "Русский Prado"

Официальный представитель группы сообщил, что работы этому проекту временно заморожены из-за пандемии, но "Соллерс" не отказывается от его реализации

МОСКВА, 18 января./ТАСС/. Работы по так называемому проекту "Русский Prado" или "Патриот-2020" временно заморожены из-за пандемии коронавируса, однако "Соллерс" не отказывается от его реализации, сообщил ТАСС официальный представитель группы.

"В период пандемии мы действительно вынужденно заморозили ряд работ по проекту. Сейчас разрабатываем новый график инвестиций и план реализации. Но мы не отказываемся от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ", - сообщил он.

Речь идет о создании на УАЗе (входит в группу "Соллерс") новой платформы для внедорожников с новыми двигателями и дизайном. Предполагается, что новый автомобиль станет основным конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.

Как сообщалось ранее, выпуск "Русского Prado" был запланирован на 2020 год. Стоимость автомобиля оценивалась в 1,5 млн рублей.

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