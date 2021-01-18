Путин поручил стимулировать производство товаров из ПЭТ с использованием вторсырья

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил к 31 мая 2021 года разработать стимулирующие меры для производства 25% готовой продукции из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с обязательным использованием вторсырья. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Разработать комплекс налоговых и иных мер стимулирующего характера, направленных на обеспечение к 2030 году производства 25% готовых изделий из полиэтилентерефталата и 10% готовых изделий из полиолефинов с обязательным использованием вторичного сырья из полимерных отходов и (или) материалов, содержащих такое сырье, и обеспечить реализацию этих мер", - сказано в документе.

Президент России также поручил в срок до 30 июля 2021 года разработать национальные стандарты РФ для продукции с содержанием вторичного сырья из полимерных отходов.

ПЭТ - один из самых распространенных в мире полимеров, который используется для производства пластиковой упаковки для различных напитков, синтетических тканей, упаковочных материалов, а также медицинских изделий.

Ранее к реализации проекта по вовлечению в повторное производство хлопьев из использованной ПЭТ-упаковки приступил "Сибур" на площадке "Полиэф" в Башкирии. Запуск проекта намечен к середине 2022 года, он стоит "миллиарды рублей", сообщал глава компании Дмитрий Конов.