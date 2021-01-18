Мантуров сообщил, что Россия в январе - марте произведет 33 млн доз вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия уже произвела 6,5 млн доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V" и за первый квартал этого года выпустит еще около 33 млн доз, заявил на брифинге глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Промышленность в целом вышла на темп производства выше ранее заявленных объемов. На сегодняшний день произведено уже почти 6,5 млн доз двух компонентов "Спутник V". У нас в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в феврале - 11 млн, на март запланировано 15 млн доз", - сказал министр.

По его словам, за первые три месяца этого года в регионы РФ будет направлено около 16,8 млн доз вакцины "Спутник V". "Что касается доступности для поставки в регионы: до конца января будет направлено в регионы 2,1 млн доз, на февраль мы рассчитываем 5,7 млн доз отправить и почти 9 млн доз на март месяц", - сказал Мантуров.

Министр добавил, что набранные темпы и готовность производств должны позволить наращивать объемы выпуска вакцины.

Кроме того, с февраля начнется выпуск вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" предприятия "Вектор". "Мы подключили к этой работе нашу фармацевтическую компанию "Герофарм", которая сегодня нарабатывает уже объемы белка для потребности непосредственно "Вектора", - сказал он.

До конца января должно быть запущено производство вакцины на седьмой площадке - компании "Р-Фарм", сообщил Мантуров. Министр отметил, что изначально для выпуска этой вакцины было отобрано семь площадок, из которых производство на шести уже ведется. Это площадка самого института Гамалеи, три производственные площадки компании "Генериум", компаний "Биокад" и "Бинофарм".

Он заявил, что все необходимое оборудование для производства вакцин закуплено, в том числе у зарубежных производителей, поставлено и готово к работе.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.