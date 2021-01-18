"Атомэнергомаш" изучит возможность адаптации оптимизированной плавучей АЭС для Арктики

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Атомэнергомаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома) рассматривает возможность доработки оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ) для его последующего использования в Арктике, в том числе на добычных проектах. Об этом сообщил директор по судостроению и оптимизированным плавучим энергоблокам "Атомэнергомаша" Владимир Аптекарев в интервью корпоративной газете госкорпорации "Страна Росатом".

"Рассматривается возможность доработки для использования в Арктической зоне РФ. ОПЭБ пригодится горнорудным и нефтедобывающим компаниям, развивающим перспективные проекты с большими мощностями и длительным жизненным циклом, а также территориям, где создаются промышленные кластеры со значительным энергопотреблением", - сказал он.

Ранее со ссылкой на корпоративное издание Росатома "Страна Росатом" сообщалось, что конструкторы ЦКБ "Айсберг" завершили эскизный проект оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ), который может работать в жарких странах. Так, на ОПЭБ планируется установить два реактора РИТМ 200М, спроектированные в ОКБМ им. Африкантова, что позволит выдавать потребителям 100 МВт электрической мощности.

В настоящее время в России работает плавучий энергоблока "Академик Ломоносов" мощностью 70 МВт. В отличие от оптимизированного плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" может выдавать тепловую энергию.

В конце ноября 2020 года первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров сообщил журналистам, что Росатом планирует обновить проект плавучей атомной электростанции (ПАТЭС), которая будет способна работать как в тропической зоне, так и в Арктической.