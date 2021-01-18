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Пандемия COVID-19
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Россияне после вакцинации смогут получить электронный сертификат о прививке на Госуслугах

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что любую информацию о том, где и как пройти вакцинацию, можно получить по бесплатному федеральному короткому номеру 122

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Жители России после прохождения второго этапа вакцинации от коронавируса смогут оформить через портал Госуслуг электронный сертификат о прохождении профилактической прививки. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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"По завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат, я вам очень быстро покажу, как он действует: <…> мы берем вот такой QR-код, и при необходимости можно проверить. У нас подтверждение, что сертификат о профилактической прививке действителен, и им очень удобно пользоваться, и если нужно его где-то будет предъявлять", - сказал он.

В аппарате вице-премьера пояснили ТАСС, что речь идет об оформлении сертификата через портал Госуслуг.

Чернышенко также добавил, что любую информацию о том, где и как пройти вакцинацию, можно получить по бесплатному федеральному короткому номеру 122. "Операторы подготовлены к ответам на вопросы по этой теме, а также общая информация о вакцине традиционно есть на нашем портале стопкоронавирус.рф", - отметил вице-премьер.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия COVID-19
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