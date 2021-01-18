В Шанхае начались продажи собранного в Китае кроссовера Tesla Model Y

ШАНХАЙ, 18 января. /ТАСС/. Продажи собранного в Китае кроссовера Model Y американского производителя электромобилей компании Tesla официально начались в понедельник в Шанхае. Соответствующее уведомление появилось на китайском сайте компании, через который уже можно оформлять заказы.

Цена на базовую версию этой модели будет начинаться от 339,9 тыс. юаней (около $52,4 тыс.), а за топовую комплектацию производитель просит в Китае 369,9 тыс. юаней (порядка $57 тыс.). На прошлой неделе Tesla впервые представила собранный в КНР Model Y в своем шоу-руме в Шанхае. Заявленный запас хода на одной зарядке у данной модели составляет 594 км. Автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 5,1 секунды.

В ноябре прошлого года Министерство промышленности и информатизации КНР включило произведенные в стране электромобили Model Y в обновленный список моделей автомобилей на альтернативных источниках энергии, которые охвачены государственной программой субсидирования, что предусматривает освобождение от налога на приобретение моделей, включенных в утвержденный властями список.

В Шанхае расположено единственное за пределами США предприятие по сборке электромобилей Tesla. Соглашение о строительстве завода было подписано в июле 2018 года. Компания официально заявляла о своих планах постепенно довести годовой объем производства на нем до 500 тыс. автомобилей.

Первая очередь предприятия, расположенного в специальном районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год к концу 2019 года. До появления Model Y на заводе собирался только седан Model 3. Общие инвестиции в проект составят порядка 50 млрд юаней (около $7,8 млрд).