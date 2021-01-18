Хайнань в 2020 году превысил план по продажам экологичных автомобилей в три раза

ХАЙКОУ /Китай/, 18 января. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань в минувшем году зарегистрировала 31,2 тыс. новых экологичных автомобилей. Как сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на региональное управление промышленности и информатизации, это количество превысило план местных властей по введению в эксплуатацию 10 тыс. машин на альтернативных источниках энергии более чем в три раза.

Всего к концу прошлого года на острове насчитывалось 62 тыс. таких средств передвижения, при этом 73,4% из них находились в частном пользовании жителей провинции. Данный регион - один из лидирующих в стране по продвижению экологичного транспорта, уточняет издание. Доля "зеленых" автомобилей среди общего количества зарегистрированных на Хайнане машин составила 4,2%, что на 2,4 процентных пункта больше по сравнению со средним показателем в КНР.

По предварительным данным провинциального управления по развитию и реформе, в минувшем году на Хайнане построили 9,6 тыс. энергораздаточных колонок, их общее количество превысило 21,8 тыс., из них 11 тыс. предназначены для общественного пользования. Соотношение количества электромобилей и зарядных колонок составило 2,8 к единице. По планам властей, по итогам года этот показатель не должен был превысить 3:1. К концу 2020 года на острове насчитывалось 916 зарядных станций для электромобилей и 12 пунктов замены электробатарей.

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и для защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, увеличивать их использование в системе общественного транспорта, а также развивать необходимую инфраструктуру.

Власти КНР проводят активную политику продвижения транспортных средств, работающих на двигателе гибридного типа, электрическом аккумуляторе или за счет водородного топливного элемента. Общее количество зарегистрированных в Китае машин на альтернативных источниках энергии к концу 2020 года увеличилось на 30% в годовом выражении и составило 4,9 млн. Электрокары при этом составляют около 81,32% от общего количества таких автомобилей.