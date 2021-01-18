ЕС намерен инвестировать в новые мощности по производству вакцин в Европе

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Евросоюз намерен активно наращивать производство западных вакцин от коронавируса на своей территории, расширяя инвестиции в новые промышленные мощности и перепрофилируя существующие компании. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Мы должны расширить поставки вакцин, в частности, работая с компаниями-производителями по расширению их производственных возможностей на территории ЕС. Этот процесс включает широкие инвестиции в создание новых заводов и перепрофилирование существующих компаний на производство вакцин. Это должно позволить нам преодолеть все проблемы в процессе поставок", - заявил он.

Шефчович также подчеркнул, что страны ЕС работают над созданием электронных баз данных по уровню иммунитета к COVID-19 и над разработкой признанных во всех странах ЕС сертификатов вакцинации.

К настоящему моменту Еврокомиссия подписала контракты с шестью западными компаниями на предзаказ в общей сложности на 2,3 млрд доз различных вакцин. Из них в настоящий момент уже созданы и сертифицированы в ЕС вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna. Эти компании должны поставить странам ЕС до конца 2022 года порядка 720 млн доз вакцин.

Вакцинация в разных странах ЕС началась в декабре 2020 - январе 2021 года, однако пока законтрактованные объемы вакцины поставляются с серьезными задержками.