Решетников 10 февраля выступит в Госдуме по ситуации с ценами на продукты

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Решетников 10 февраля выступит в Госдуме по ситуации с ценами на продовольственные товары. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"10 февраля депутаты заслушают информацию министра экономического развития Максима Решетникова о ситуации с ценами, в первую очередь, на продовольственные товары", - сказал Володин.

Он напомнил, что в конце прошлого года Госдума приняла закон, который дал правительству право сдерживать цены на социально значимые продукты. "Теперь мы хотим услышать, как реализуются эти меры", - отметил Володин.