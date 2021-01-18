{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Решетников 10 февраля выступит в Госдуме по ситуации с ценами на продукты

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что в конце 2020 года Госдума приняла закон, который дал правительству право сдерживать цены на социально значимые продукты

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Решетников 10 февраля выступит в Госдуме по ситуации с ценами на продовольственные товары. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На эту тему
Как в России борются с ростом цен на продукты

"10 февраля депутаты заслушают информацию министра экономического развития Максима Решетникова о ситуации с ценами, в первую очередь, на продовольственные товары", - сказал Володин.

Он напомнил, что в конце прошлого года Госдума приняла закон, который дал правительству право сдерживать цены на социально значимые продукты. "Теперь мы хотим услышать, как реализуются эти меры", - отметил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
СМИ: США введут санкции против ведущего укладку "Северного потока - 2" судна
Также под санкции подпадет компания - собственник "Фортуны", сообщает Handelsblatt
Читать полностью