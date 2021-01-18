{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шульгинов и Козлов вошли в состав президентской комиссии по развитию ТЭК и экологии

В нее также вошли глава ФАС Максим Шаскольский и врио главы "Русгидро" Виктор Хмарин

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр энергетики Николай Шульгинов и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов вошли в состав комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, следует из указа президента РФ.

В нее также вошли глава ФАС Максим Шаскольский и врио главы "Русгидро" Виктор Хмарин.

В то же время из состава комиссии были исключены вице-премьер Юрий Борисов, бывший глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, а также бывший глава ФАС Игорь Артемьев.

Александр Новак остался в ее составе, но в должности не министра энергетики, а вице-премьера.

Комиссия по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности образована в целях координации деятельности по развитию топливно-энергетического комплекса, обеспечению промышленной, энергетической и экологической безопасности и эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Теги
Козлов, Александр ПетровичРоссияШульгинов, Николай ГригорьевичШаскольский, Максим Алексеевич
Новый резидент АЗРФ инвестирует 113 млн рублей в создание базы отдыха в Мурманской области
Планируется создать современную базу отдыха, способную принимать до 30 тысяч человек в год
Читать полностью