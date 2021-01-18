Шульгинов и Козлов вошли в состав президентской комиссии по развитию ТЭК и экологии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр энергетики Николай Шульгинов и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов вошли в состав комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, следует из указа президента РФ.

В нее также вошли глава ФАС Максим Шаскольский и врио главы "Русгидро" Виктор Хмарин.

В то же время из состава комиссии были исключены вице-премьер Юрий Борисов, бывший глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, а также бывший глава ФАС Игорь Артемьев.

Александр Новак остался в ее составе, но в должности не министра энергетики, а вице-премьера.

Комиссия по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности образована в целях координации деятельности по развитию топливно-энергетического комплекса, обеспечению промышленной, энергетической и экологической безопасности и эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы.