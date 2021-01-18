Хайнань запустил систему одного окна для беспошлинного импорта яхт и другого транспорта

ХАЙКОУ, 18 января. /ТАСС/. Правительство китайской провинции Хайнань запустило систему одного окна для получения разрешения на беспошлинный импорт транспортных средств, в частности яхт. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

О возможности получения подобной лицензии власти провинции сообщили 30 декабря 2020 года. Заявки будут рассматриваться управлениями транспорта, туризма и культуры, управлением по контролю и регулированию рынка, финансовым ведомством региона, а также таможней и налоговым управлением. При этом государственные ведомства будут руководствоваться перечнем поощряемых в хайнаньской зоне свободной торговли индустрий.

Как сообщается, предприятия смогут подавать документы через службу одного окна в режиме онлайн. Посредством единой платформы предприятия смогут передавать таможне данные о переходе прав собственности, документы о предоставлении ссуды и ее обеспечении, а также заявление о досрочном дерегулировании.

9 июля 2020 года Главное таможенное управление КНР распорядилось освободить владельцев яхт, намеревающихся посетить Хайнань, и их агентов от предоставления таможенному ведомству гарантийных взносов. Ранее их объем в зависимости от размера и класса яхты варьировался от 1 млн до 100 млн юаней (от $145 тыс. до $14,5 млн). Эта мера направлена на повышение привлекательности Хайнаня для любителей круизного отдыха.

Власти КНР планируют превратить Хайнань в центр яхтенного туризма и международную базу торговли круизными судами. Китайский остров нередко называют Восточными Гавайями: природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.