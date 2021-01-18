Новый резидент АЗРФ инвестирует 113 млн рублей в создание базы отдыха в Мурманской области

МУРМАНСК, 18 января. /ТАСС/. Заявка ООО "Студеный берег" на получение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) от Мурманской области одобрена в Минвостока. Компания инвестирует более 113 млн рублей в создание базы отдыха в регионе, сообщили в понедельник в министерстве информационной политики региона.

"Число резидентов в ближайшее время пополнит компания "Студеный берег" с проектом по созданию базы отдыха, которая будет включать в себя 12 домов из натурального дерева и шесть глэмпингов, расположенных от побережья Баренцева до побережья Белого моря. Компания инвестирует более 113 миллионов рублей, создаст 45 новых рабочих мест. Проект будет реализован до 2023 года", - сказано в сообщении.

Уточняется, что заявка ООО "Студеный берег" на получение статуса резидента АЗРФ рассмотрена и одобрена 18 января на заседании комиссии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока будет подписано в ближайшие дни.

В правительстве отметили, что новый комплекс "Студеный берег" будет принимать туристов в режиме "все включено", обеспечивая трансфер, размещение, питание, развлечения. Планируется, что для гостей будут проводиться туры по региону по основным направлениям, таким как экотуризм, дайвинг-сафари, гастрономический туризм.

"В последние годы мы отмечаем существенный рост туристического потока. Мест, чтобы разместить желающих посетить Кольский полуостров, в "высокий сезон" не хватает. Компания планирует создать современную базу отдыха, отвечающую требованиям мирового уровня, способную принимать до 30 тысяч человек в год" - цитируют в сообщении заместителя губернатора Мурманской области Ольгу Кузнецову.

Ранее в понедельник сообщалось, что резидентами АЗРФ от Мурманской области стали еще три компании: "Монолит" с проектом создания грузового терминала на 60 тысяч тонн в год и инвестициями 14 млн рублей, "Развитие" - с проектом строительства мини-отелей и инвестициями 15 млн рублей и "Уралгрит" - с проектом создания завода по производству абразивных материалов и инвестициями более 65 млн рублей.