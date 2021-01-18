Биржевые индексы России начали неделю ростом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в понедельник завершил торги ростом индексов, продолжая восходящую динамику. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 0,61%, до 3471,92 пункта, индекс РТС - на 0,04%, до 1474,86 пункта.

Активность торгов в начале недели была относительно невысокой, часть инвесторов предпочла подождать завтрашнего открытия рынков США, торги акциями на NASDAQ и NYSE не проводились из-за праздника, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ключевое влияние на настрой инвесторов, возможно, оказала статистика ВВП КНР, продемонстрировавшая рост на 6,5% в четвертом квартале и на 2,3% по итогам всего 2020 года после падения на 6,8% в первом квартале прошедшего года, полагает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Впрочем, из Китая же приходят и негативные новости. "Новые карантинные меры охватывают все большее количество людей. При этом количество новых заражений COVID-19 в мире подобралось к отметке 750 тыс. в день", - пояснил Бахтин.

Кроме того, усиление доллара к другим мировым валютам вместе с опасениями за нефтяной спрос в 2021 году и ростом буровой активности в США оказывают умеренное давление на котировки "черного золота", добавил эксперт. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent практически не продемонстрировал роста по сравнению с предыдущим днем, курсируя в районе $54,9 за баррель.

На таком фоне рубль начал слабеть. Так, доллар по отношению к рублю на 18:46 мск вырос на 0,51%, до 74,16 руб., евро - на 0,6%, до 89,52 руб.

В лидерах спроса понедельника вновь оказались расписки TCS Group (+4,41%). "Расписки TCS Group в начале новой недели продолжили обновлять исторические максимумы, но не устояли выше 3 500 руб., в связи с чем краткосрочная покупка бумаг на текущих уровнях выглядит все более рискованной", - полагает аналитик "Велес капитал" Елена Кожухова.

В целом список лидеров роста выглядит неоднородным, отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. В него вошли и префы Сбербанка (+1,36%), и бумаги "Фосагро" (+2,87%), которые обычно выступают в роли защитного актива, и акции "Новатэка" (+1,41%). Под давлением торгуются бумаги "М.видео" (-2,88%). "Корпоративных новостей тут нет, работает, по всей видимости, фактор технической коррекции после пятничного уверенного подъема", - пояснила эксперт.

Прогноз на вторник

Некоторое усиление напряженности геополитического фона оказывает сдержанное влияние на настроения участников торгов, считает Бахтин.

"Завтра, по нашим оценкам, набор факторов воздействия на рыночную динамику не претерпит серьезных изменений. Из статистики дня выделим публикацию январского индекса экономических настроений ZEW в Германии, а также данные об инфляции в немецкой экономике в декабре", - отметил специалист.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на вторник - 3430-3500 пунктов, курс рубля к доллару - 73,7-74,7 руб.

По мнению Осина, с учетом ухудшения динамики цен на нефть, принимая во внимание ослабление спроса на американском рынке и неоднозначный информационный фон, проявление ряда признаков, свидетельствующих о росте спроса на "качество", возможно снижение рынка по итогам текущей пятидневки.

Завтра же, в отсутствие новых негативных драйверов, преобладают шансы роста цен российского фондового сегмента, добавил он. Целевые диапазоны закрытия вторника "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3450-3590 пунктов, а также 73,65-74,55 руб. и 88,9-90,1 руб. соответственно.