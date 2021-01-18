Авиакомпания "Азимут" возобновила полеты между Уфой и Ереваном

УФА, 18 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" открыла прямые рейсы из Уфы в Ереван после перерыва, связанного с пандемией коронавируса и принятыми для сдерживания распространения инфекции ограничительными мерами. Об этом в понедельник сообщается на сайте международного аэропорта Уфы.

"После перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции, в аэропорту Уфа возобновились прямые авиаперелеты в столицу Армении. Чартерные рейсы выполняет авиакомпания "Азимут". Перелеты осуществляются один раз в неделю, по четвергам, на воздушных судах Sukhoi Superjet 100", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вылеты из Уфы выполняются на 09:35, из Еревана - на 13:05 по местному времени. Время в пути составляет 3 часа 20 минут.

В ноябре "Азимут" возобновил полеты в Ереван из Ростова-на-Дону. Перевозчик выполняет рейсы дважды в неделю.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.