СМИ: США введут санкции против ведущего укладку "Северного потока - 2" судна

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус". Об этом сообщила в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По ее информации, об этом американцы уведомили федеральное правительство ФРГ и других европейских партнеров. Как отмечает издание, тем самым впервые США не только угрожают санкциями, но и в действительности вводят их.

Основой для решения США о санкциях является закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), в который американцы решили включить "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Документ был принят в США в 2017 году, он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. "Цель таких санкций - заставить Россию заплатить за свое злонамеренное поведение", - заявили в Госдепе.

Handelsblatt пишет, что пока неизвестно, какое воздействие окажут санкции США против "Фортуны". Источники газеты в деловых кругах отметили, что российская сторона предприняла все возможное, чтобы ее трубоукладчики были не подвержены влиянию санкций.

В декабре 2020 года новым владельцем "Фортуны" стало московское микропредприятие "КВТ-Рус". Ранее собственником баржи значилось ООО "Универсальная транспортная группа", которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.